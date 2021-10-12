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Россиянин Даниил Медведев впервые пробился на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 1/8 финала и одержал 50-ю победу в сезоне

С юбилеем! Даниил Медведев одержал 10-ю победу подряд и 50-ю в этом сезоне
Даниил Сальников
Даниил Медведев одержал 10-ю победу подряд
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На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе россиянин пробился в 1/8 финала. Это его лучший результат в карьере на турнире.

Чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев одержал юбилейную 10-ю победу подряд и 50-ю в сезоне! В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе россиянин выиграл у серба Филипа Краиновича и впервые пробился на этом турнире в 1/8 финала.

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В понедельник в Индиан-Уэллсе погода внесла коррективы не только в расписание игр, но и в ход самих поединков. Матчи проходили в очень тяжёлых условиях. Сначала на стадион обрушился ветер с песком из калифорнийской пустыни, а потом на некоторое время все встречи были прерваны из-за ливня. Россиянин Аслан Карацев успел выиграть у канадца с русскими корнями Дениса Шаповалова до перерыва. А вот Медведеву и Рублёву пришлось ждать «у корта погоды».

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев приехал в Индиан-Уэллс в новом для себя качестве – чемпиона US Open – и сразу же взялся за дело. Первый круг как сеяный россиянин пропускал, а во втором буквально разгромил американца Маккензи Макдональда – 6:4, 6:2 за 1 час 13 минут. Вот как россиянин прокомментировал обстановку на турнире: «Здесь условия сильно отличаются от стандартного харда. Корт очень медленный, мячи медленные – недостаточно быстро летят. Поэтому в каждом матче, который я видел по телевизору, были розыгрыши по 35 ударов. Так что тут всем непросто. Физическая подготовка станет ключевым моментом. И физически я готов – это самое важное. Я рад, что игра не растянулась на три сета».

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Соперником Медведева по 3-му кругу стал Филип Краинович из Сербии, с которым наш теннисист имеет короткую, но очень интересную историю встреч. Впервые они встретились тоже в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2019 году. И тогда, кстати, после победы над тем же Маккензи Макдональдом россиянин уступил Краиновичу по всем статьям – 3:6, 2:6. Второй раз соперники пересеклись в 3-м круге Australian Open – 2021. Даниил чётко взял два сета – 6:3, 6:3, но затем последовал необъяснимый провал. Наш теннисист отдал две партии, дело дошло до решающего сета, в котором Медведев «навесил» сопернику «баранку».

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Сербский теннисист перед матчем с Медведевым высоко оценил уровень соперника: «Это большая возможность для меня. Медведев так здорово играет. Он выиграл US Open. Он лучший игрок мира. Я уже пару раз играл с ним. Я знаю, как он играет. Разумеется, он фаворит, но мне нечего терять. Постараюсь получить удовольствие от матча. Все понимают: его подача — его главное оружие. Думаю, он здорово прибавил. Он стал лучше с точки зрения физподготовки. Он так классно подаёт. Победить его непросто, так как у него нет слабостей».

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Матч Медведева с Краиновичем начался с большой задержкой. Сначала шёл дождь, потом корт сушили, потом доигрывался женский поединок, и в итоге наш теннисист вышел на площадку, когда в Москве уже было утро. На игру теннисистов влиял ветер, который заставлял соперников чаще ошибаться. Даниил в этих условиях нашёл хитрый ход – он просто замучил серба укороченными ударами, за которыми тот раз за разом не успевал. Россиянин быстро повёл 4:0 и дал сопернику возможность выиграть за партию всего два гейма 6:2 за 35 минут.

Индиан-Уэллс – 2021. Мужчины. Сетка

А вот вторая партия проходила в ином ключе. Краинович заиграл агрессивнее, острее и рискованнее. За риск он быстро поплатился – россиянин в первом же гейме сделал брейк, но серб тут же отыгрался – 1:1. В середине партии ситуация зеркально повторилась. Филип забрал подачу соперника, которую Медведев завершил двойной ошибкой – 4:2, но следом уже сам Даниил сделал обратный брейк. Дело дошло до тай-брейка, в котором наш теннисист не оставил сопернику ни шанса – 6:2, 7:6 (7:1).

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 октября 2021, вторник. 07:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 1  
         
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович

Так Даниил Медведев пробился в 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это его лучший результат в карьере на данном турнире. С учётом титула на US Open и победы над Денисом Шаповаловым на Кубке Лэйвера россиянин одержал уже 10-ю подряд победу. Вообще же в этом сезоне у него стало 50 выигранных матчей. Следующим соперником Медведева станет Григор Димитров, обыгравший американского гиганта Райлли Опелку.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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