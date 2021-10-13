Жабер: Контавейт — невероятный игрок и друг. Если она выиграет наш матч, буду рада за неё

Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, чего ждёт от четвертьфинала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где она встретится с эстонкой Анетт Контавейт, победившей представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:0, 6:2.
«Ожидаю очень тяжёлого матча. В последний раз мы играли в Цинциннати, но теперь я чувствую, что Аннет — другой игрок, более уверенный в себе. Она играет невероятно. Я наблюдала за ней, когда она выиграла титул в Остраве. Мне придётся играть в свою игру, варьировать ритм.
Честно говоря, я постараюсь повеселиться на корте. Анетт — невероятный игрок и мой друг в туре. Это будет отличная битва. Что бы ни случилось, я сделаю всё, что в моих силах. Но если выиграет Анетт, я буду очень рада за неё», — приводит слова Жабер WTA.
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