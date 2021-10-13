Петра Квитова объявила о досрочном завершении сезона после выступления в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира чешка Петра Квитова объявила о досрочном завершении сезона. В 2021 году Квитова завоевала титул на турнире WTA-500 в Дохе (Катар). Отметим, что текущий сезон чешка впервые с 2007 года провела без побед над игроками топ-10.

«Мой сезон-2021 на этом подошёл к концу. Странно завершать его после Индиан-Уэллса, который обычно проходит в марте. Но, думаю, весь этот сезон был странным. Всегда буду благодарна за полученный опыт, даже самый тяжёлый. Больше всего я благодарна этому сезону за то, что у меня есть сейчас», — написала Квитова в своём «твиттере».

Ранее седьмая сеяная Квитова уступила белоруске Виктории Азаренко (27) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).