Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен объявили о паузе в отношениях

55-я ракетка мира бельгийка Элисон Ван Эйтванк в «Инстаграме» сообщила о паузе в отношениях с 75-м номером рейтинга соотечественницей Гретье Миннен.

«Гретье и я решили сделать перерыв в наших отношениях. Это тяжёлое время для нас обеих, мы просим оставить это нашим личным делом и не хотим больше комментировать ситуацию. Нам обеим сейчас нужно время для себя, спасибо за понимание», — написала Элисон в «сториз» своего «инстаграма».

Миннен оставила в своём аккаунте то же послание.

Об отношениях девушек стало известно весной 2018 года. В декабре 2020-го Ван Эйтванк и Миннен сообщили о помолвке. Отметим, что Ван Эйтванк являлась личным тренером Миннен, также теннисистки соревновались вместе в парном разряде.