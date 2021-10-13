Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен объявили о паузе в отношениях
Поделиться
55-я ракетка мира бельгийка Элисон Ван Эйтванк в «Инстаграме» сообщила о паузе в отношениях с 75-м номером рейтинга соотечественницей Гретье Миннен.
«Гретье и я решили сделать перерыв в наших отношениях. Это тяжёлое время для нас обеих, мы просим оставить это нашим личным делом и не хотим больше комментировать ситуацию. Нам обеим сейчас нужно время для себя, спасибо за понимание», — написала Элисон в «сториз» своего «инстаграма».
Миннен оставила в своём аккаунте то же послание.
Об отношениях девушек стало известно весной 2018 года. В декабре 2020-го Ван Эйтванк и Миннен сообщили о помолвке. Отметим, что Ван Эйтванк являлась личным тренером Миннен, также теннисистки соревновались вместе в парном разряде.
Новость по темеБельгийские теннисистки ван Эйтванк и Миннен сообщили о помолвке
Комментарии
- 13 октября 2021
-
20:55
-
20:26
-
19:46
-
18:57
-
18:38
-
18:11
-
16:51
-
16:30
-
16:10
-
15:36
-
14:59
-
14:41
-
14:07
-
12:47
-
11:49
-
11:30
-
10:11
-
09:52
-
09:46
-
09:27
-
09:16
-
08:43
-
07:45
-
06:05
-
01:39
-
01:15
- 12 октября 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:30
-
22:51
-
22:45
-
22:16
-
21:46
-
21:35
-
21:09
Партнерский контент