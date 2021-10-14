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Корда, Андухар, Мертенс и Коллинз снялись с турнира Кубок Кремля — 2021

Корда, Андухар, Мертенс и Коллинз снялись с турнира Кубок Кремля — 2021
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Американский теннисист Себастьян Корда не примет участия в турнире ВТБ Кубок Кремля — 2021. Причиной снятия спортсмена с соревнования называется кишечная инфекция, сообщает пресс-служба турнира.

Его место в основной сетке займёт Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Турнир пропустит и ранее заявленный представитель Испании Пабло Андухар, который получил травму руки.

Несколько теннисисток также снялись с женского турнира. От участия в Кубке Кремля — 2021 отказалась бельгийская спортсменка Элисе Мертенс. Россиянка Людмила Самсонова и Айла Томлянович из Австралии проходят в основную сетку. Американка Даниэль Коллинз также не выступит на турнире из-за травмы левого колена. В результате чешка Маркета Вондроушова переместилась в основную сетку соревнования.

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