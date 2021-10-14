Веснина попала в основную сетку Кубка Кремля после снятия Андрееску
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Российская теннисистка Елена Веснина попала в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля», который на следующей неделе пройдёт в Москве. Веснина заменила бывшую четвёртую ракетку мира Бьянку Андрееску из Канады.
Также от участия отказалась хорватка Петра Мартич, её заменит представительница Чехии Катержина Синякова.
Места в квалификации после ряда снятий и переходов теннисисток в основную сетку получили россиянка Анастасия Гасанова, грузинка Екатерина Горгодзе и Леся Цуренко с Украины.
Турнир категории WTA-500 Кубок Кремля пройдёт в Москве с 18 по 24 октября, квалификация – 16-17 октября. Теннисистки будут играть сразу на двух аренах: во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворце спорта «Лужники».
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