Веснина попала в основную сетку Кубка Кремля после снятия Андрееску

Российская теннисистка Елена Веснина попала в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля», который на следующей неделе пройдёт в Москве. Веснина заменила бывшую четвёртую ракетку мира Бьянку Андрееску из Канады.

Также от участия отказалась хорватка Петра Мартич, её заменит представительница Чехии Катержина Синякова.

Места в квалификации после ряда снятий и переходов теннисисток в основную сетку получили россиянка Анастасия Гасанова, грузинка Екатерина Горгодзе и Леся Цуренко с Украины.

Турнир категории WTA-500 Кубок Кремля пройдёт в Москве с 18 по 24 октября, квалификация – 16-17 октября. Теннисистки будут играть сразу на двух аренах: во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворце спорта «Лужники».