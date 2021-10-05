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Олимпийская чемпионка Елена Веснина – об отношении к учёбе и учителям, а также о том, как ей помогли полученные знания

«На соревнованиях я была переводчиком». Олимпийская чемпионка Веснина – о школьных годах
Даниил Сальников
Олимпийская чемпионка Елена Веснина
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Знаменитая российская теннисистка рассказала ко Дню учителя о забавных историях во время учёбы.

5 октября по всему миру широко отмечается День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. Специально для «Чемпионата» олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призёр Токио-2021 Елена Веснина рассказала о своих воспоминаниях о школе.

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— Елена, что было самым тяжёлым для вас в совмещении учебы и тренировок?
— Самое тяжёлое – это именно заставить себя совмещать учёбу и тренировки и не бросить что-то одно. Многим спортсменам, скорее, хочется бросить учёбу. И мне в том числе, казалось, что всё – теперь у меня есть теннисная карьера и ничего уже больше не нужно. Хорошо, что этого не случилось, потому что учёба мне очень много в чём помогла. Это умение излагать свои мысли, умение принимать решение, умение работать в коллективе. Я училась в школе до 11-го класса практически в полном объёме и только в конце ушла на домашнее обучение, мне, конечно же, и в спорте, и в жизни это очень помогло.

— Ваш любимый предмет и почему?
— Я чистый гуманитарий, и точные науки мне всегда давались очень тяжело. Поэтому в школе я очень любила литературу, языки. Учила в школе английский, немецкий и историю. Эти предметы мне очень нравились, я всегда по ним преуспевала и с огромным удовольствием всегда делала эти уроки. Особенно по английскому языку. Мне было очень интересно, когда у меня начинало получаться понимать людей и что-то самой говорить. Ну и когда я начала больше ездить на соревнования, там, конечно, прогресс в изучении языков у меня стал гораздо заметнее, чем когда просто ходила в школу и делала уроки. Так что я больше гуманитарий по своей натуре.

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Хочу ещё добавить, несмотря на то что моя бабушка Валентина Анатольевна Алмазова – заслуженный учитель города Сочи по математике, точные науки, особенно алгебра, мне всегда давались очень сложно. Хотя учиться мне всегда нравилось. И когда я уже начала выезжать на соревнования, пропуски именно в точных науках мне потом тяжелее давались в плане навёрстывания, в попытке догнать отставание. По всем остальным урокам я могла брать с собой учебники, читать и учить параграфы. Это давалось попроще. Но если пропускала алгебру, физику и химию, то… Кстати, химия мне тоже очень нравилась в школе, в определённый момент, когда шли уроки с опытами и учительница показывала разные соединения и реакции с ними. Учить таблицу Менделеева мне не очень нравилось, но в целом химия всё равно увлекала каким-то образом, и на этот урок я всегда бежала с удовольствием.

— Можете назвать любимую учительницу?
— В моей 16-й гимназии, где я училась, была замечательная учительница по русскому языку и литературе Елена Львовна Мальнева. Я очень любила учиться. И думаю, что знание русского языка каждому русскому человеку пригодилось в жизни, умение правильно писать. Потому что, например, в той же бизнес-переписке, если идёт какая-то беседа, то обязательно надо правильно писать. Конечно же, мне пригодилось умение писать изложения. Для сайта «Чемпионата» я раньше вела блог, писала заметки, и, конечно же, умение правильно излагать свои мысли мне пригодилось. Базовые знания иностранных языков мне тоже очень пригодились, потому что для многих девочек из Москвы и других городов, кто не особо ходил в школу, на соревнованиях я была переводчиком. Хотя знаний для того, чтобы разговаривать в свободной форме, всё равно было мало. Но если сравнить с другими девчонками, то даже мои базовые знания английского языка, которые у меня были в сочинской гимназии, мне, конечно же, очень пригождались и спасали нас в некоторых ситуациях, которые того требовали.

— Что из школьных знаний вам пригодилось?
— Сложно сказать, что ещё из знаний мне могло пригодиться. Школа, наверное, является трамплином в жизни. Необязательно знать все вещи из школы и помнить их всю жизнь. Вряд ли они отложатся в голове у учеников. Ведь очень часто мы многое забываем из того, что нам было дано в школе. А в жизни пригождается умение налаживать контакты, работать в коллективе. Многое ведь зависит от преподавателя, от учителей, которые должны каким-то образом привить любовь к учёбе и раскрыть ребёнка, ученика, чтобы он получал эти знания.

— Расскажите какую-нибудь забавную историю из школьной жизни – двойка, прогул, неожиданная пятёрка, шпаргалки, экзамены, учитель в тупике от ваших знаний…
— Конечно же, забавных историй в школе было много. Прогулы тоже были. Естественно, когда весь класс решал уйти с какого-то урока по какой-то причине, что-то им не понравилось, то я шла вместе с классом. И это несмотря на то, что моя мама – Веснина Ирина Степановна – работала учительницей в школе. И если влетало, то влетало уже мне. И к директору меня вызывали первой. Но я стояла на своём и пыталась объяснить всем – учителям и маме – что у нас была очень уважительная причина, почему мы пропустили этот урок. Но мало кто нас слушал. Это была одна из таких историй. Точно помню, что мы ушли с урока физики. Я прогуляла её вместе с классом, и потом нас вызвали к директору. Конечно же, нам всем поставили двойки, прогулы. По-моему, даже колы! Но, если честно, я не помню, что очень сильно по этому поводу переживала.

Ещё был забавный случай, когда я уснула на уроке как раз русского языка или литературы. У меня была ранняя тренировка – где-то с 7 или 8 утра. Я потом прибежала в школу, а у меня парта была как раз у стеночки, я к ней удобно пристроилась и уснула. А мой сосед по парте – Игорь Нужный – меня закрывал собой и учебниками, чтобы никто меня не увидел. Учительница не заметила, что я уснула, а может быть, и не хотела меня будить. И когда прозвенел звонок, меня никто не разбудил, и я помню, что проснулась в таком ужасе: «Что? Как? Что было?». Я смотрела на своего соседа по парте, а он мне сказал: «Не переживай, ничего интересного не было».

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— Были ли «огоньки», дискотеки? Танцевали ли сами?
— Конечно же, как у всех были в школе дискотеки и «огоньки», новогодние утренники. Я была Снегурочкой несколько лет подряд. С теплотой вспоминаю свой класс. Свою школу – гимназию. Хотя все понимали, что я спортсменка-теннисистка, знания требовались очень серьёзные, и спрашивали со всех нас очень серьёзно. Но я старалась не отставать, мне было очень важно в школе не быть, конечно, лучшей ученицей, но и не худшей, уж точно. До 10-го класса я шла на золотую медаль. Но все понимали, что я занимаюсь спортом, и моя классная руководительница, и другие учителя, конечно же, мне помогали! На что-то закрывали глаза. Был момент, что когда я выигрывала турниры и приходила в школу, то мне не хотелось хвастаться перед учениками. Считалось, во-первых, что это не круто – выпячиваться. Но всё равно, когда директору школы сообщали, что Веснина выиграла чемпионат Краснодарского края, чемпионат России, какие-то уже международные турниры, когда мы выиграли командный чемпионат мира, конечно, докладывали директору, и классный руководитель рассказывала об этом в школе, и мои одноклассники всегда за меня очень радовались.

— Дружите ли со школьными подругами до сих пор? Ходите ли на встречи выпускников?
— Я, кстати, никогда не ощущала какой-то злости или зависти со стороны одноклассников, что я теннисистка. Мне очень повезло – у меня был замечательный класс, с которым – и с девочками, и с мальчиками – мы до сих пор встречаемся. Я была на встрече выпускников буквально 2 раза за всё время. Понятно, что меня практически никогда нет в городе, но два года назад мы все вместе встретились – и ребята, и девчата, которых я не видела уже очень давно – мы очень приятно пообщались. Конечно, у всех разные судьбы, свои семьи, работа, но все за меня болеют, все за меня всегда переживают, пишут мне в социальных сетях. Я с радостью всегда общаюсь со своими одноклассниками. Моя лучшая подружка до сих пор – моя одноклассница. Хотя она живёт в Испании, но мы с ней всегда на связи. Для меня это было очень важно. Потому что эти школьные годы, во-первых, мне подарили друзей на всю жизнь – настоящих друзей, которые умеют и порадоваться, и посочувствовать, если что-то произойдёт. Потому что друг всегда познаётся не только в беде, но и в радости. Поэтому я очень благодарна, что у меня было такое детство, такой замечательный класс, такая школа – наша гимназия № 16, которая находится в Сочи на улице Бытха (Хостинский район).

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И я всегда с теплотой вспоминаю и директора школы Зою Фадеевну, и своих учителей, которые, на самом деле, мне помогли, когда был переход из детского во взрослый теннис. Ведь было очень непросто, потому что уже начинались профессиональные турниры, а учителя ещё больше спрашивали с нас. Я помню, что нагрузка в 10-м и 11-м классах очень выросла по учёбе. А турниров у меня тоже стало больше – и сборная России, и более частые отъезды. И, конечно, я благодарна, что учителя мне помогали. И в то же самое время не говорили: «Вы можете спокойно уезжать на соревнования. Всё в порядке, у вас будет пятёрка в четверти». Нет, они всё равно с меня спрашивали. Я это ощущала, и мне это помогало. Потому что в теннисе всё равно важно, как и в любом виде спорта, не только физическое развитие, но и умственное. Потому что оно помогает тебе во время игры выбирать какие-то грамотные шаги. Строить свою жизнь грамотно, пытаться быть более последовательным в жизни. Потому что учёба, конечно же, даёт очень многое, и каждый для себя может взять что-то своё. У кого-то о школе не очень приятные воспоминания, у кого-то расстройства может быть какие-то с этим связаны. А у меня наоборот – очень приятные и добрые воспоминания о школе. И даже если были какие-то двойки и другие неприятные моменты, всё равно хорошего было больше. Но это благодаря тому, что мне очень повезло с коллективом – и с моими одноклассниками, и с моими учителями и преподавателями.

— Были ли самыми успешными на физкультуре?
— У меня был такой распорядок дня. Если в расписании уроков физкультура стояла, допустим, вторым-третьим уроком, а первым, допустим, пение, то я могла пропустить эти три урока – у меня было освобождение от физкультуры. Но так как я тренировалась с утра – например, с 7 до 9 или с 8 до 10 — и знала, что сейчас у нас должна быть физкультура, то я неслась с этой тренировки, чтобы успеть поиграть в волейбол. У нас была волейбольная школа, волейбольный класс, и мы на уроках очень часто играли в баскетбол и волейбол. Я бежала, чтобы сыграть в волейбол. Мне сразу говорили: «Веснина, на подачу!». Моя лучшая подружка Женя была на приёме, и мы играли друг против друга. Было очень весело, и для меня это было крайне важно, потому что, так как я всё равно очень многие совместные мероприятия пропускала в школе из-за того, что ездила по соревнованиям, эти 20 минут поиграть с классом в волейбол для меня были крайне важны.

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— Что бы вы хотели передать учителям?
— Я бы, прежде всего, хотела поблагодарить всех учителей, воспитателей, директоров школ за ежедневный труд по нашему воспитанию и развитию, чтобы мы были личностями, за их постоянную работу над тем, чтобы дать нам много знаний, привить нам любовь к учению. Ведь именно благодаря учителям ребёнок бежит в школу и хочет учиться. Это очень важно. Я хотела бы пожелать – самое важное, крепкого здоровья, благополучия, терпения, сил. Чтобы каждый день озарял вас счастливыми, радостными событиями. Мы вас очень ценим, любим, вспоминаем. Я очень люблю свою школу – гимназию №16, вспоминаю свою классную руководительницу Елену Львовну Мальневу с любовью. Директора школы Зою Фадеевну. Всех учителей, кто помогал мне, кто учил нас. С теплотой и любовью. И хочу добавить, что быть учителем – это призвание. И это, наверное, одна из самых важных профессий в жизни каждого человека.

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Теги Теннис WTA Эксклюзив Елена Веснина WTA •••

Заглавное фото: РИА Новости / instagram.com/vesnushka86

Источник: «Чемпионат»

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