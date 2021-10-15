Свёнтек призналась, что плакала после поражения Джоковича от Медведева в финале US Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что она болела за Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США, где серб проиграл россиянину Даниилу Медведеву. По словам Свёнтек, она не смогла сдержать слёз после поражения Джоковича.
«Я болела за Новака, чтобы он собрал календарный «Шлем» в этом году. Я чувствовала, что он заслужил это. Если и есть кто-то, кто в состоянии собрать календарный «Шлем», то именно он. Я плакала, когда он проиграл в финале US Open», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.
Ранее Джокович решил пропустить «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который стартовал 7 октября. Теннисист продолжит восстановление после Открытого чемпионата США. Снятие Джоковича с турнира означает, что это первый Индиан-Уэллс с 2000 года, сыгранный без всех игроков «Большой тройки».
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