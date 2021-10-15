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Свёнтек призналась, что плакала после поражения Джоковича от Медведева в финале US Open

Свёнтек призналась, что плакала после поражения Джоковича от Медведева в финале US Open
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Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что она болела за Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США, где серб проиграл россиянину Даниилу Медведеву. По словам Свёнтек, она не смогла сдержать слёз после поражения Джоковича.

«Я болела за Новака, чтобы он собрал календарный «Шлем» в этом году. Я чувствовала, что он заслужил это. Если и есть кто-то, кто в состоянии собрать календарный «Шлем», то именно он. Я плакала, когда он проиграл в финале US Open», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.

Ранее Джокович решил пропустить «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который стартовал 7 октября. Теннисист продолжит восстановление после Открытого чемпионата США. Снятие Джоковича с турнира означает, что это первый Индиан-Уэллс с 2000 года, сыгранный без всех игроков «Большой тройки».

«Почувствовал облегчение. Рад, что этот поход закончен». Эмоции Джоковича после US Open «Почувствовал облегчение. Рад, что этот поход закончен». Эмоции Джоковича после US Open
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