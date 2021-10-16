Виктория Азаренко: не лучший сезон для меня, но я многому научилась

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пообщалась с журналистами в преддверии финального матча с Паулой Бадосой (Испания) на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Каждый турнир очень разный. Когда ты играешь свой первый финал турнира «Большого шлема», это совсем другое, чем когда ты защищаешь титул, хотя это один и тот же матч. Но ты подходишь к игре с разным давлением и эмоциями.

Я никогда не играла с Паулой и никогда с ней не тренировалась. Это будет новый вызов, нужно будет понять теннис, в который она играет, постараюсь приспособиться.

Для меня это сложный сезон. Иногда физически не удавалось прибавить, еще побороться, и это очень расстраивало. Я не понимала, чего конкретно мне не хватает, поэтому в этом сезоне я провела много времени в поиске своей игры», — приводит слова Азаренко официальный сайт турнира.