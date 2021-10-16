Анна Калинская вышла в финал квалификации Кубка Кремля
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Российская теннисистка Анна Калинская обыграла Викторию Кузьмову из Словакии в полуфинале квалификации турнира ВТБ Кубок Кремля со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. За это время Калинская сделала 8 эйсов, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Кузьмова дважды подала навылет и сделала 9 двойных ошибок при 3 реализованных брейк-пойнтах из 12.
Основная сетка турнира стартует 18 октября. Финальный день соревнований запланирован на 24 октября. Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не сыграет в Москве. Параллельно с женским пройдёт и мужской турнир.
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