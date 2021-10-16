Марин Чилич: Кубок Кремля всегда подходит для моей игры

Двукратный чемпион турнира «ВТБ Кубок Кремля» хорват Марин Чилич рассказал, что привлекает его в московском турнире.
«Мне всегда нравилось здесь играть. Даже в подростковом возрасте. Турнир всегда подходит для моей игры. А Москва — один из лучших городов мира, поэтому мы всегда с удовольствием проводим здесь время. Особенно летом, но мы всегда здесь осенью. Но здесь всегда прекрасно. У России великолепная история тенниса — так много великих теннисистов. И зрители потрясающие, они всегда ценят качественный теннис. Так что для меня всегда здорово здесь играть.
Какое поколение российских теннисистов более сильное? Сложно сказать. Я играл с Маратом Сафиным только один раз — на грунте, в Гамбурге, это был очень медленный грунт. И, очевидно, за свою карьеру у него были потрясающие пики карьеры. Я бы сказал, что его пиком были матчи на Открытом чемпионате Австралии в 2005 и 2001-2002 годах, а раньше он был потрясающим юниором. Сложно сказать — у всех разные стили, разные эпохи. Но, безусловно, у Сафина было что-то особенное — то же с Рублёвым, то же с Медведевым, то же с Хачановым и Карацевым. Чтобы быть на вершине, в твоей игре должно быть что-то невероятное, что есть у них у всех», — приводит слова Чилича пресс-служба Кубка Кремля.
- 16 октября 2021
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