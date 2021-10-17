Британец Кэмерон Норри повторил достижение Новака Джоковича

26-я ракетка мира британец Кэмерон Норри повторил достижение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

Ранее Норри вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в двух сетах обыграв болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:4. Для Кэмерона это шестой финал на уровне ATP в текущем сезоне. Он сравнялся с Джоковичем, который является лидером тура по этому показателю. Кроме того, лишь у британца и серба в текущем сезоне есть финалы на всех трёх покрытиях.

Для 26-летнего Норри это первый в карьере финал «Мастерса». За титул он поборется с представителем Грузии Николозом Басилашвили. По итогам выступления в Индиан-Уэллсе Кэмерон в любом случае дебютирует в топ-20.