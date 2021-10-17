Британец Кэмерон Норри повторил достижение Новака Джоковича
Поделиться
26-я ракетка мира британец Кэмерон Норри повторил достижение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
Ранее Норри вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в двух сетах обыграв болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:4. Для Кэмерона это шестой финал на уровне ATP в текущем сезоне. Он сравнялся с Джоковичем, который является лидером тура по этому показателю. Кроме того, лишь у британца и серба в текущем сезоне есть финалы на всех трёх покрытиях.
Для 26-летнего Норри это первый в карьере финал «Мастерса». За титул он поборется с представителем Грузии Николозом Басилашвили. По итогам выступления в Индиан-Уэллсе Кэмерон в любом случае дебютирует в топ-20.
Комментарии
- 17 октября 2021
-
12:46
-
12:13
-
11:34
-
11:14
-
10:23
-
09:41
-
05:11
-
03:11
-
02:22
- 16 октября 2021
-
23:48
-
22:54
-
21:53
-
19:40
-
18:46
-
17:52
-
17:41
-
16:33
-
16:12
-
16:09
-
16:01
-
15:32
-
15:19
-
15:08
-
15:05
-
14:55
-
14:51
-
14:26
-
14:02
-
13:39
-
13:23
-
12:40
-
12:34
-
12:09
-
11:22
-
11:09
Партнерский контент