Людмила Самсонова прокомментировала поражение в первом круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Людмила Самсонова дала комментарий по поводу поражение в первом круге ВТБ Кубка Кремля. Напомним, 22-летняя теннисистка уступила Айле Томлянович (Австралия) со счётом 2:6, 4:6.

«Я ещё не проанализировала матч. Сегодня вообще ничего не получалось у меня. Только в конце зацепилась на характере чуть-чуть. Было очень тяжело в игре сегодня.



Я думала, что здесь корт будет быстрее. Но всё равно хороший корт, мне понравилось здесь всё – и корты, и обстановка. Просто сегодня ничего не получилось.



Я очень хотела сыграть в России, и хотела бы сыграть лучше. Но надеюсь, может быть на следующий год получится.

В оставшейся части сезона я сыграю на новом турнире в итальянском Курмайёре, потом Кубок Федерации. И потом, я закончила сезон», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.