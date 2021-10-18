Людмила Самсонова прокомментировала поражение в первом круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Людмила Самсонова дала комментарий по поводу поражение в первом круге ВТБ Кубка Кремля. Напомним, 22-летняя теннисистка уступила Айле Томлянович (Австралия) со счётом 2:6, 4:6.
«Я ещё не проанализировала матч. Сегодня вообще ничего не получалось у меня. Только в конце зацепилась на характере чуть-чуть. Было очень тяжело в игре сегодня.
Я думала, что здесь корт будет быстрее. Но всё равно хороший корт, мне понравилось здесь всё – и корты, и обстановка. Просто сегодня ничего не получилось.
Я очень хотела сыграть в России, и хотела бы сыграть лучше. Но надеюсь, может быть на следующий год получится.
В оставшейся части сезона я сыграю на новом турнире в итальянском Курмайёре, потом Кубок Федерации. И потом, я закончила сезон», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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