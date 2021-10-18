Людмила Самсонова: у меня не было выбора, за кого выступать – Италию или Россию

22-летняя теннисистка Людмила Самсонова рассказала о вызове в сборную России.

«Капитан Игорь Андреев написал, потом позвонил. Я не ожидала этого. Конечно, думала об этом. Я была очень счастлива.

У меня не было выбора, за кого выступать – Италию или Россию. Итальянского паспорта у меня нет, и я должна была играть только за Россию, а потом уже сама этого хотела. Но у меня всё равно не было выбора.

Когда мне было 10 лет, меня вырастил Риккардо Пьятти. Примерно 7 лет я у него была, а потом переехала в Рим. Но теннису обучалась только в Италии.

Возможности играть с известными подопечными Пьятти у меня никогда не было. Но я смотрела за ними. У него больше мужчин было, девочек там очень мало. Я просто иногда видела, как там тренируется Возняцки, Сафина», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.