Людмила Самсонова: у меня не было выбора, за кого выступать – Италию или Россию

22-летняя теннисистка Людмила Самсонова рассказала о вызове в сборную России.
«Капитан Игорь Андреев написал, потом позвонил. Я не ожидала этого. Конечно, думала об этом. Я была очень счастлива.
У меня не было выбора, за кого выступать – Италию или Россию. Итальянского паспорта у меня нет, и я должна была играть только за Россию, а потом уже сама этого хотела. Но у меня всё равно не было выбора.
Когда мне было 10 лет, меня вырастил Риккардо Пьятти. Примерно 7 лет я у него была, а потом переехала в Рим. Но теннису обучалась только в Италии.
Возможности играть с известными подопечными Пьятти у меня никогда не было. Но я смотрела за ними. У него больше мужчин было, девочек там очень мало. Я просто иногда видела, как там тренируется Возняцки, Сафина», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 18 октября 2021
-
15:08
-
15:04
-
14:25
-
12:40
-
12:29
-
11:50
-
11:25
-
10:51
-
10:24
-
09:58
-
09:17
-
08:35
-
08:30
-
08:22
-
08:16
-
07:31
-
06:42
-
05:40
-
04:53
-
04:06
-
03:41
-
02:18
- 17 октября 2021
-
23:51
-
23:18
-
22:06
-
21:25
-
20:05
-
17:31
-
16:10
-
15:40
-
15:31
-
14:14
-
14:00
-
13:40
-
13:25