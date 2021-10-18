Новак Джокович назвал турниры, на которых сыграет до окончания сезона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович поделился своим расписанием на конец сезона.
«Сегодня я приступил к тренировкам. До этого я долго не тренировался с ракеткой. Занимался физподготовкой, а теннисом начинаю только сейчас. Я собираюсь тренироваться в Белграде ещё несколько дней, здесь моим спарринг-партнёром выступает Ольга Данилович. Я готовлю её к следующему турниру, скоро вы увидите результат моей работы.
На данный момент я планирую сыграть на «Мастерсе» в Париже, на итоговом турнире в Турине и на Кубке Дэвиса. Вот моё расписание до конца сезона. За неделю до Берси я уеду из Сербии, чтобы посвятить себя тренировкам и подготовке. Точно могу сказать, что до конца этой недели я буду в Белграде, потому что через несколько дней день рождения у моего сына Стефана, мы отпразднуем его всей семьёй», — приводит слова Джоковича Blic.
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