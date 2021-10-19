Маннарино прокомментировал победу в матче с Сафиуллиным

Французский теннисист Адриан Маннарино дал комментарий после победы в матче с Романом Сафиуллиным (Россия) в первом круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.
«Мы с Романом тренировались несколько раз, он играет очень хорошо, я знал, что мне будет сложно. И поначалу он меня полностью переигрывал, во втором сете даже имел матчбол, так что мне повезло. Но, в конце концов, я сумел войти в игру и добиться победы, чему очень рад», — сказал Маннарино после матча.
В следующем круге француз встретится с ещё одним россиянином Андреем Рублёвым, который является действующим победителем соревнований. Примечательно, что в финальной встрече того розыгрыша россиянин встречался как раз с Маннарино. Матч завершился убедительной победой 6-й ракетки мира со счётом 6:4, 6:0.
- 19 октября 2021
-
15:25
-
15:04
-
14:13
-
13:55
-
13:43
-
13:12
-
13:07
-
12:23
-
11:22
-
09:57
-
09:40
-
09:28
-
09:15
-
05:40
-
00:17
-
00:05
- 18 октября 2021
-
22:23
-
22:02
-
21:44
-
19:42
-
19:08
-
18:55
-
18:47
-
18:30
-
15:08
-
15:04
-
14:25
-
12:40
-
12:29
-
11:50
-
11:25
-
10:51
-
10:24
-
09:58
-
09:17