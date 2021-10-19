Маннарино прокомментировал победу в матче с Сафиуллиным

Французский теннисист Адриан Маннарино дал комментарий после победы в матче с Романом Сафиуллиным (Россия) в первом круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

«Мы с Романом тренировались несколько раз, он играет очень хорошо, я знал, что мне будет сложно. И поначалу он меня полностью переигрывал, во втором сете даже имел матчбол, так что мне повезло. Но, в конце концов, я сумел войти в игру и добиться победы, чему очень рад», — сказал Маннарино после матча.

В следующем круге француз встретится с ещё одним россиянином Андреем Рублёвым, который является действующим победителем соревнований. Примечательно, что в финальной встрече того розыгрыша россиянин встречался как раз с Маннарино. Матч завершился убедительной победой 6-й ракетки мира со счётом 6:4, 6:0.