Аслан Карацев: в финале турнира в Индиан-Уэллсе всё решили два-три розыгрыша

Российский теннисист Аслан Карацев дал комментарий по поводу поражения в финальном матче парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе. Напомним, в решающем матче турнира Карацев в паре с Андреем Рублёвым уступил Джону Пирсу (Австралия) и Филипу Полашеку (Словакия) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

«Думаю, что в первом сете соперники играли очень хорошо и не дали нам шансов, а во второй партии мы их дважды брейканули, но на наших подачах всё сложилось неудачно. Шансы у нас были, но в некоторых моментах нужно было сыграть иначе. В итоге всё решили два-три розыгрыша.



Ещё в начале года мы с Андреем показывали хороший теннис. Мы уверенно сыграли в Дохе. Если бы после этого ещё сыграли пару турниров, вполне могли бы рассчитывать на трофеи», — цитирует Карацева GoTennis.