Марченко: Бублик всегда играет расслабленно, сегодня терпение принесло мне победу

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал победу в матче с представителем Казахстана Александром Бубликом. Напомним, в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» украинец обыграл соперника со счётом 6:4, 6:3.
«Возможно, Александр талантливее меня, но я сегодня сыграл очень стабильно и собранно, выполнил план на игру. А он всегда играет расслабленно, таков его стиль. Сегодня терпение принесло мне победу», — сказал теннисист на послематчевой пресс-конференции.
В следующем матче Илья Марченко встретится с Джоном Миллманом из Австралии.
Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд ВТБ «Кубка Кремля» в этом году составил более $ 697 тыс.
- 19 октября 2021
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:34
-
16:07
-
15:25
-
15:04
-
14:13
-
13:55
-
13:43
-
13:12
-
13:07
-
12:23
-
11:22
-
09:57
-
09:40
-
09:28
-
09:15
-
05:40
-
00:17
-
00:05
- 18 октября 2021
-
22:23
-
22:02
-
21:44
-
19:42
-
19:08
-
18:55
-
18:47
-
18:30
-
15:08
-
15:04
-
14:25
-
12:40
-
12:29
-
11:50