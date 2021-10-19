Марченко: Бублик всегда играет расслабленно, сегодня терпение принесло мне победу

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал победу в матче с представителем Казахстана Александром Бубликом. Напомним, в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» украинец обыграл соперника со счётом 6:4, 6:3.

«Возможно, Александр талантливее меня, но я сегодня сыграл очень стабильно и собранно, выполнил план на игру. А он всегда играет расслабленно, таков его стиль. Сегодня терпение принесло мне победу», — сказал теннисист на послематчевой пресс-конференции.

В следующем матче Илья Марченко встретится с Джоном Миллманом из Австралии.



Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд ВТБ «Кубка Кремля» в этом году составил более $ 697 тыс.