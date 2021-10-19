Рублёв — об игре в паре с Хачановым: у нас стратегии нет, мы не парники

Россиянин Андрей Рублёв рассказал о деталях игры в паре с соотечественником Кареном Хачановым. Сегодня, 19 октября, Андрей и Карен пробились в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля» — в двух сетах они обыграли третьих сеяных австралийцев Люка Савилла и Джона-Патрика Смита — 6:2, 7:5.
«Мы прилично сыграли для первого матча. Я только вчера прилетел. Австралийцы были сеяными, так что это хорошая победа для нас.
Стратегия? На самом деле у нас стратегии нет. Мы не парники. Это у соперников была стратегия, они там обсуждали что-то. Для нас это был способ прибиться к корту», — сказал Рублёв на пресс-конференции после матча.
В следующем круге Хачанову и Рублёву предстоит сыграть с победителями матча Харри Хелиоваара (Финляндия) / Матве Мидделкоп (Нидерланды) — Аслан Карацев (Россия) / Ричард Музаев (Россия).
Ни Рублёв, ни Хачанов ещё не играли в одиночной сетке Кубка Кремля — оба теннисиста получили высокий номер посева и стартуют в сетке уже со второго раунда.
- 19 октября 2021
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