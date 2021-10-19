Рублёв — о матче с Маннарино: он провёл тяжёлый матч, может, не успеет восстановиться

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от стартового матча в одиночной сетке «ВТБ Кубка Кремля». Будучи первым сеяным, уроженец Москвы встретится с французом Адрианом Маннарино.



«С Маннарино мы играли в финале два года назад. Не знаю, что сказать. Буду стараться показать свой максимум. Он провёл тяжёлый трёхсетовый матч. Может, не так успеет восстановиться. У нас будут долгие розыгрыши, потому что это его стиль игры», — сказала Рублёв на пресс-конференции после победы в матче первого круга парного разряда Кубка Кремля.

В стартовом для себя матче в Москве Маннарино одержал победу над другим россиянином Романом Сафиуллиным — 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Напомним, Рублёв является действующим чемпионом Кубка Кремля. В 2019 году в решающей встрече он обыграл именно Адриана Маннарино — 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.