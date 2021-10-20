«Звезда спорта». ATP поздравила Рублёва с днём рождения

ATP поздравила российского теннисиста Андрея Рублёва с днём рождения. Сегодня, 20 октября, шестой ракетке мира исполнилось 24 года.
«Звезда спорта. Присоединяйтесь к нам и поздравьте Андрея Рублёва с днем рождения», — гласит подпись под публикацией в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tour.
Андрей Рублёв является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, победителем 10 турниров ATP, обладателем Кубка ATP в составе сборной России, а также финалистом Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года.
Напомним, сейчас в Москве проходит «ВТБ Кубок Кремля», действующим победителем которого является как раз Рублёв. Во втором круге россиянину предстоит встреча с французом Адрианом Маннарино. Примечательно, что они встречались между собой в финале предыдущего розыгрыша.
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