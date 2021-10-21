16-кратный чемпион ТБШ: Новаку Джоковичу придётся раскрыть свой статус вакцинации

Австралиец Тодд Вудбридж, 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, высказал мнение, что Новаку Джоковичу, если он хочет выступить на Australian Open, придётся раскрыть свой статус вакцинации. Ранее сообщалось, что на Открытый чемпионат Австралии допустят только дважды привитых теннисистов.

«То, что он не собирается рассказывать, вакцинирован он или нет, вероятно, означает, что он по-прежнему не вакцинирован. Новак ждёт до последнего момента, чтобы принять решение. Не могу представить, чтобы он не хотел выступить здесь, на самом успешном для себя турнире.

Время идёт, его осталось не так уж много. Так или иначе ему придётся рассказать об этом (о статусе вакцинации. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Вудбриджа Tennis World USA.