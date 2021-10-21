238-я ракетка мира Селехметьева заявила о желании стать 1-й и побить рекорд по титулам ТБШ

238-я ракетка мира, россиянка Оксана Селехметьева заявила, что намерена стать первой в мировом рейтинге. Также 18-летняя спортсменка подчеркнула, что намерена побить рекорд Маргарет Корт, которая 24 раза становилась чемпионкой турниров «Большого шлема».
«Заглядывать вперёд даже на ближайшие несколько лет я не буду, потому что ещё в мае была в рейтинге на 615-м месте, а сейчас поднялась на 238-е. Это для меня в новинку. Стараюсь просто набираться опыта, ведь мне ещё 18, и каких-то грандиозных планов не строю.
Да, я поднялась в рейтинге, но это нужно дальше развивать. А вообще планы на жизнь – выиграть как можно больше турниров серии «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. Но пока — тренируемся.
Повторюсь: хочу стать первой ракеткой мира. И хотела бы внести свой вклад в историю тенниса. Кажется, рекорд в женском теннисе — 23 «Шлема»? Хочу больше!» — цитирует Селехметьеву пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».
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