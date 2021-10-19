«Кто эта русская девочка с косой?» Как 14-летняя Анна Курникова начала покорять Москву

Cейчас, когда теннисистки дебютируют в туре в 17-18 лет, их считают юными, перспективными, подающими надежды. А два-три десятка лет назад в этом возрасте у таких спортсменок, как Мартина Хингис и Моника Селеш, было по несколько «Шлемов». Дженнифер Каприати и вовсе начала профессиональную карьеру в 13 лет 11 месяцев. Анна Курникова тоже вышла на взрослый корт очень рано – в 14 лет. Случилось это в Москве. Но не на турнире «ВТБ Кубок Кремля». А где же? Сейчас расскажем, как юная Анна начала покорять российскую столицу и весь теннисный мир.

Очень многое для Анны Курниковой началось на Кубке Кремля. Но даже не на женском, а на мужском. Как известно, первый розыгрыш московского турнира для мужчин под громким названием Кубок Кремля состоялся холодной слякотной осенью 1990 года, когда СССР доживал свои последние даже не годы, а месяцы. В Москву приехали не только настоящие звёзды мужского тенниса, но и представители мировой теннисной индустрии. Там-то 9-летнюю Аню и заметил владелец экипировочной итальянской фирмы «Элессе» Поппи Винти, пока шустрая девчушка тренировалась на кортах «Олимпийского». Ане предложили контракт, невиданный до этого для советской девочки, — «Элессе» взяла на себя обязательство в течение 5 лет каждый год выплачивать семье Курниковых в среднем по $ 15 тыс. на развитие теннисистки, плюс бесплатная полная экипировка с расходами на некоторые поездки.

По приглашению всё того же итальянского бизнесмена Анна вскоре отправилась в Италию на престижный детский турнир Lemon Ball. Там она произвела настоящий фурор! «Кто эта русская девочка с косой?» — спрашивали тренеры, игроки, агенты, менеджеры друг у друга. Все свои матчи Курникова выиграла в двух сетах, хотя соперницы были гораздо старше. Там же, в Риме, Аню заметил и владелец известной американской академии Ник Боллетьери. Он предложил юной теннисистке поехать к нему во Флориду на просмотр. В 1992 году Курниковой было предоставлено место в этой престижной академии.

Академия и сам Ник Боллетьери, конечно, очень много сделали для Анны, хотя первый и любимый тренер теннисистки Лариса Дмитриевна Преображенская считала, что в академии практиковали очень однообразный силовой теннис: «Мне важно, чтобы присутствовала тактика, рисунок игры. А Аня у них стала лупить по всем заборам по принципу – чем сильнее, тем лучше. А ещё она стала кричать как Моника Селеш, которая была её кумиром».

Но в любом случае Курникова штамповала победы на юниорских турнирах одну за другой. В 1994 году, например, она выиграла престижный детский турнир во Франции Les Petits As и соревнование Eddie Herr в США. Так что неудивительно, что в 1995 году в 14-летнем возрасте Курникова получила возможность выступить в квалификации Moscow Ladies Open. Этот московский женский турнир в тот момент не имел никакого отношения к мужскому Кубку Кремля и проходил отдельно от него в другие сроки. Дебют Курниковой в профессиональном туре оказался весьма успешным. Она прошла квалификацию и первый круг основной сетки. Лишь во втором раунде Аню смогла остановить 3-я ракетка турнира Сабина Аппельманс из Бельгии.

Анна Курникова Фото: РИА Новости

В 1996 году этот турнир вошёл в состав Кубка Кремля, и Анна в этом первом розыгрыше была не просто участницей, а одной из главных звёзд. За два месяца до этого на US Open 15-летняя Курникова сотворила сенсацию – пробилась через квалификацию в основную сетку, дошла до 4-го круга и уступила только первой ракетке мира Штеффи Граф. Невероятно, но на Кубке Кремля Анна сумела взять реванш. Граф должна была выступить в основной сетке, но из-за травмы отказалась от участия в соревновании. Тем не менее она прилетела в Москву в конце турнира и провела в российской столице два дня. Сначала Штеффи вручила памятные призы победительнице Кончите Мартинес, а на следующий день перед стартом мужского турнира поучаствовала в большом теннисном празднике на центральном корте. Вместе с Анной Курниковой она давала мастер-класс юным теннисистам, а затем провела выставочный матч из одного сета с самой 15-летней россиянкой. К радости московской публики, собравшейся на трибунах, Анна сумела победить лучшую теннисистку мира – 7:6 (7:3). Важно отметить, что ещё раз Курникова сумела обыграть Граф на турнире в Истбурне-1998.

Штеффи Граф и Анна Курникова Фото: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

В 1998 году Курникова сотворила на Кубке Кремля ещё одну сенсацию, но уже со знаком «минус». В матче с итальянкой Сильвией Фарина-Элией российская теннисистка допустила 20 двойных ошибок, установив своеобразный антирекорд. Как оказалось, для Анны это был не предел. Спустя всего три месяца на Australian Open – 1999 Курникова каким-то невероятным образом сумела выиграть матч, допустив 31 двойную ошибку!

Зато в 2000 году Анна сумела порадовать российскую публику, дойдя на Кубке Кремля до финала в одиночном разряде, обыграв россиянок Веру Звонарёву, Татьяну Панову и француженку Натали Тозья. В решающем матче Курникова проиграла первому номеру посева Мартине Хингис из Швейцарии, но тем не менее вошла в историю как первая представительница России в финале Кубка Кремля. А вот через год Анна всё-таки завоевала главный приз соревнования. Правда, не в одиночке, а в паре с всё той же Мартиной Хингис.

Мартина Хингис, Юрий Лужков и Анна Курникова Фото: РИА Новости

Надо сказать, что Мартина Хингис с удовольствием приезжала в Москву. По словам швейцарки, Анна, с которой Мартина выиграла множество турниров в парном разряде, помогла ей полюбить Россию и её столицу: «Когда-то я играла в Москве с несравненной красавицей Анной Курниковой. Она меня научила некоторым русским словам. Нет, не бранным, не подумайте! Я знаю самые основные фразы, чтобы не заблудиться в городе. Ещё Курникова привила мне любовь к России. Она много рассказывала об истории страны, водила по музеям, театрам». Анна даже познакомила Мартину со своим первым тренером – Ларисой Преображенской. И, как рассказали Мартина с Анной на пресс-конференции журналистам, им даже пришлось из-за Ларисы Дмитриевны нарушить строгую диету – она им купила в буфете любимое лакомство советских детей – пирожное «картошка». И Мартина съела аж три штуки.

Последним московским турниром для Курниковой стал Кубок Кремля – 2002. Началось всё весело – вместе с мэром Москвы Юрием Лужковым, Кафельниковым, Дементьевой, Динарой Сафиной Анна принимала участие в показательном матче на Красной площади. Рядом с Мавзолеем прямо на булыжную мостовую уложили своеобразный теннисный корт. Всего 20 минут длился этот показательный матч в условиях холода и ветра. Курникова вышла на корт в модных ботиночках с острым носом и на каблуках. Но, конечно, результат матча не имел ни для кого никакого значения.

Анна Курникова на Красной площади Фото: Ron C. Angle/Getty Images

А дальше во время первого же парного матча Курникова повредила ногу и отказалась от дальнейшей борьбы. Причина – растяжение связок на левом голеностопе. В результате Анна снялась и с турнира в одиночном разряде и больше на Кубок Кремля в качестве участницы не приезжала.

Анна Курникова Фото: РИА Новости

После травмы, полученной на Кубке Кремля, карьера Курниковой стала подходить к концу. В 2003 году она сыграла всего несколько турниров.