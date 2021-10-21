Даниил Медведев объяснил, почему снялся с Кубка Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему решил не выступать на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в 2021 году, несмотря на то что изначально планировал сыграть.
«Причина снятия с турнира — не только усталость. Во время «Мастерса» были пару вещей в теле, которые почувствовал. Но я о них не хочу говорить. Ничего серьёзного.
Понимал, что не смогу сыграть на Кубке Кремля. Моральной усталости не так много, ощущаю себя на подъёме. С Олимпиады я не возвращался домой. В Америке был 2-3 месяца.
Кубок Кремля и другие турниры в России я очень редко пропускал. У меня есть цель выиграть Кубок Кремля, возможно, даже не один раз. Стараюсь почаще играть перед своей публикой. Но я понимал: если выступлю здесь или в Питере, то окажусь под угрозой. Моя большая команда сказала, что если я хочу хорошо закончить сезон, то лучше пропустить Москву и Питер. Календарь был необычный», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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