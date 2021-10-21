Халеп прокомментировала победу над Кудерметовой на Кубке Кремля

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой со счётом 6:1, 7:6 (7:4) и выход в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.

«Очень сложная соперница, мы с ней уже играли. Во втором сете она резко прибавила в своём уровне игры. Мне пришлось непросто.



Очень приятно, что есть зрители, они объективно относились к игре и даже меня порой поддерживали. Может быть, в следующей игре с не россиянкой меня поддержат ещё больше», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Халеп сыграет с третьей сеяной — представительницей Греции Марией Саккари. Отметим, что пока в Москве Халеп обыгрывала только россиянок – Анастасию Потапову и Кудерметову.