Халеп: я просто рада, что снова могу играть в теннис, это моя страсть

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Симона Халеп рассказала, как перенесла вакцинацию и о стратегии на матч с Вероникой Кудерметовой на Кубке Кремля.

«Кудерметова во втором сете сыграла очень хорошо. Я не знала, выиграю ли я матч – у неё были силы, чтобы победить. Я просто старалась сохранять концентрацию и бороться за каждое очко. Я концентрируюсь обычно только на себе, так было, и сегодня я играла агрессивно, когда это было нужно, и защищалась, когда было необходимо. И это сработало.

Теннисист всегда мечтает выиграть ещё больше «Шлемов», особенно если сделал это один раз, а тем более два. У меня были травмы в этом году, я мало играла. Поэтому я просто рада, что снова могу играть в теннис, это моя страсть. И я хочу просто продолжать играть, и посмотрим, чего у меня получится достичь.

Что вы думаю о ковид-ограничениях на Australian Open? Я выступаю за вакцинирование и сама привилась. У нас в Румынии проблемы из-за коронавируса, переполнены больницы, там целая драма. Я всех призываю вакцинироваться. В Австралии правильно делают, что вводят эти ограничения – это жестко, но это единственный путь. Нужно вакцинироваться. Те, кто вакцинирован, не будут проходить в Австралии жесткий 14-дневный карантин, а лишь проведут неделю в «пузыре». Я привилась Pfizer. Все прошло легко, никаких побочных эффектов не было», – рассказала Халеп на пресс-конференции.