Александрова рассказала, что значит для неё победа над второй ракеткой мира Соболенко

Россиянка Екатерина Александрова рассказала, что значит для неё победа в четвертьфинальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля» над второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Александрова выиграла встречу со счётом 6:3, 6:4.



«Это много для меня значит, особенно после череды неудач, которая у меня случилась на предыдущих турнирах. Обыграть тут Арину и выйти в полуфинал — очень важно для меня.



Какие слабые стороны у Соболенко были в этом матче? Передвижение по корту, она была не в лучшей форме. Я пыталась это использовать, особенно удары в противоход работали хорошо в какие-то моменты.

Арина агрессивно начала матч, тут же выполнила два эйса. Я сразу поняла, что просто точно не будет. Потом я зацепилась за пару розыгрышей, стало полегче, нашла ритм. А там уже глядишь и первый сет взяла. Во второй партии меня сначала подвела подача, она вышла вперёд, но повезло, что удалось быстро вернуть брейк и довести дело до победы», — приводит слова Александровой пресс-служба Кубка Кремля.