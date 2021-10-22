Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова рассказала, что значит для неё победа над второй ракеткой мира Соболенко

Александрова рассказала, что значит для неё победа над второй ракеткой мира Соболенко
Комментарии

Россиянка Екатерина Александрова рассказала, что значит для неё победа в четвертьфинальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля» над второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Александрова выиграла встречу со счётом 6:3, 6:4.

«Это много для меня значит, особенно после череды неудач, которая у меня случилась на предыдущих турнирах. Обыграть тут Арину и выйти в полуфинал — очень важно для меня.

Какие слабые стороны у Соболенко были в этом матче? Передвижение по корту, она была не в лучшей форме. Я пыталась это использовать, особенно удары в противоход работали хорошо в какие-то моменты.

Арина агрессивно начала матч, тут же выполнила два эйса. Я сразу поняла, что просто точно не будет. Потом я зацепилась за пару розыгрышей, стало полегче, нашла ритм. А там уже глядишь и первый сет взяла. Во второй партии меня сначала подвела подача, она вышла вперёд, но повезло, что удалось быстро вернуть брейк и довести дело до победы», — приводит слова Александровой пресс-служба Кубка Кремля.

Новость по теме
Александрова обыграла первую сеяную Соболенко и вышла в полуфинал Кубка Кремля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021