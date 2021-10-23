«Шансы 50 на 50». Саккари — о полуфинале Кубка Кремля с Александровой

Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась ожиданиями от предстоящего финала турнира «ВТБ Кубок Кремля» против россиянки Екатерины Александровой.
«Мы играли дважды, она — очень опасный игрок, бьёт очень сильно, у неё хорошо получается играть дома, она только что одержала одну из самых больших побед в карьере — над Соболенко, так что ожидаю сложной игры. У меня есть уровень, чтобы победить, но шансы 50 на 50, рейтинг здесь ни имеет значения.
Смогла ли погулять по Москве? Не так много, как хотелось бы. Я могла пойти вчера, но был дождь. Хотела сегодня, но матч закончился поздно. Может, получится завтра. Я хочу погулять, Москва красивая, это один моих любимых городов. В Кремле я еще не была, но если не в этот раз, то в один из следующих визитов точно схожу туда», — приводит слова Саккари пресс-служба Кубка Кремля.
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