Бублик: хотел бы оказаться на необитаемом острове с Пэром. С Рублёвым было бы тяжеловато

Казахстанский теннисист Александр Бублик ответил на вопрос, с кем из теннисистов он хотел бы оказаться на необитаемом острове.



«С Рублёвым? С Андреем было бы тяжеловато. Он парень трудолюбивый, оттого и прекрасный игрок, наверное. Как я говорил ранее, он бы и там нашёл теннисный корт и заставил бы меня тренироваться.



А вот с Бенуа Пэром хотел бы. С ним бы мы весело время провели. Мы с ним как-то сидели на шестичасовой пересадке в Чикаго, когда летели в Цинциннати из Торонто. Хочу сказать, что эти шесть часов пролетели незаметно только благодаря ему и его некой ауре. С Бенуа Пэром мы бы, наверное, провели весело время на необитаемом острове», — цитирует Бублика официальный сайт St. Petersburg Open.