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Аслан Карацев вышел в финал Кубка Кремля, в двух сетах обыграв Карена Хачанова

Аслан Карацев вышел в финал Кубка Кремля, в двух сетах обыграв Карена Хачанова
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22-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев пробился в финал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). Это третий для Карацева финал турнира ATP в одиночном разряде в текущем сезоне.

В полуфинальном матче Карацев (2) в двух сетах обыграл соотечественника Карена Хачанова (3). Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Аслана. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Хачанова — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За титул в Москве Карацев сразится с представителем Хорватии Марином Чиличем (6).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Действующим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который завершил борьбу в текущем розыгрыше на стадии второго круга.

Кубок Кремля (м). 1/2 финала
23 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		1  
7 9 		6  
         
Аслан Карацев
22
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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