Аслан Карацев вышел в финал Кубка Кремля, в двух сетах обыграв Карена Хачанова

22-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев пробился в финал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). Это третий для Карацева финал турнира ATP в одиночном разряде в текущем сезоне.
В полуфинальном матче Карацев (2) в двух сетах обыграл соотечественника Карена Хачанова (3). Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Аслана. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Хачанова — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
За титул в Москве Карацев сразится с представителем Хорватии Марином Чиличем (6).
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Действующим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который завершил борьбу в текущем розыгрыше на стадии второго круга.
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