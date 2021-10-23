Чилич: результат Карацева на Austalian Open — одна из самых красивых историй в теннисе

Хорват Марин Чилич поделился ожиданиями от финального матча турнира «ВТБ Кубок Кремля». Его соперником станет россиянин Аслан Карацев, однако во время собственно пресс-конференции ещё не знал, с кем сыграем — с Карацев или же с Кареном Хачановым.



«Я посмотрел несколько геймов, равный матч. Мы все знаем, что Карен раньше добился успеха в туре, Аслан — позже, его выход в полуфинал Australian Open — одна из самых красивых историй в теннисе, это источник вдохновения для детей и молодых игроков. Для меня в любом случае уже классно, что я вышел в финал, я обоих уважаю и жду захватывающего поединка», — сказал Чилич на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, Карацев обыграл Хачанова со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

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