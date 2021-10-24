Евгений Донской вышел в финал квалификации турнира в Санкт-Петербурге
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Российский теннисист Евгений Донской пробился в финал квалификации турнира ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), который пройдёт с 25 по 31 октября.
В полуфинале квалификационного этапа Донской в двух сетах обыграл представителя Швеции Микаэля Имера (7) со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Донской 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Имера – 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 2.
За выход в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге Донской поспорит с первым сеяным четвертьфиналистом US Open – 2021 Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.
Призовой фонд соревнований в северной столице составил $ 863 705.
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