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В обновлённом рейтинге АТР Аслан Карацев впервые войдёт в топ-20

В обновлённом рейтинге АТР Аслан Карацев впервые войдёт в топ-20
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Российский теннисист Аслан Карацев завоевал главный трофей на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в мужском одиночном разряде. В финале московского турнира Карацев за 1 час 18 минут обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.

Для Карацева этот титул стал вторым на турнирах под эгидой ATP. Ранее в 2021 году россиянин одержал победу на турнире в Дубае.

Благодаря победе на Кубке Кремля, Карацев достиг важного этапа в карьере – с понедельника, 25 октября, он ворвётся в топ-20 рейтинга ATP — станет 18-й ракеткой мира. Ранее наивысшее позицией Карацева в мировой классификации было 22-е место.

Подъём Карацева в рейтинге АТР начался в 2021 году, когда он стал первым и пока единственным теннисистом в истории Открытой эры, вышедшем в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии).

Карацев — 10-й чемпион Кубка Кремля из России! А с понедельника он впервые будет в топ-20 Карацев — 10-й чемпион Кубка Кремля из России! А с понедельника он впервые будет в топ-20
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