Отец Аслана Карацева оценил победу сына на Кубке Кремля

Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, прокомментировал победу сына в финале «ВТБ Кубка Кремля» над хорватом Марином Чиличем.

Аслан впервые выиграл московский турнир, завоевав второй титул АТР в одиночном разряде в карьере.

«Я очень рад, что Аслан выиграл. Он долго шёл к этому: Аслан уже играл в Кубке Кремля, но ему не удавалось. Сегодня его день, и это здорово. Он сегодня стабильно делал подачу и в первом, и во втором сете. Всё сделал правильно, не торопился. И главное — приём подачи. Аслан этим выигрывает.

Разговаривал ли с Асланом до финала? Нет, мы редко разговариваем во время турниров. Он мне позвонил только после второй игры. Я стараюсь не разговаривать с ним, чтобы не мешать. Он настраивается сильно. Хочу сказать всем спасибо, кто переживал за сына и рад его победе», — приводит слова Казбека Карацева «Матч ТВ».