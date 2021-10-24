Александрова — о поражении в финале Кубка Кремля: не тот результат, который я хотела

Российская теннисистка Екатерина Александрова подвела итог своего выступления на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

В финале соревнований категории WTA-500 Александрова в трёх сетах за 2 часа 25 минут проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт (9/WC) со счётом 6:4, 4:6, 5:7.

«Москва. Не тот результат, который я хотела сегодня, но это была незабываемая неделя для меня. Сказать, что я расстроена, это ничего не сказать, но, несмотря ни на что, большое спасибо всем за поддержку и эмоции, которые я здесь получила. Надеюсь, что в следующем году я вернусь только сильнее», — написала Александрова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Александровой в «Инстаграме».