Чемпионка Кубка Кремля Контавейт поднялась на 14-ю строчку рейтинга WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 25 октября эстонка Анетт Контавейт благодаря своей победе на турнире «ВТБ Кубок Кремля» поднялась на 14-ю строчку. Лучшей россиянкой в рейтинге продолжает оставаться Анастасия Павлюченкова, являющаяся 16-й ракеткой мира.



Рейтинг WTA. 25 октября



1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9076.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6750.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5320.

4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708.

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4425.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4096.

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 4005.

8 (8). Онс Жабер (Тунис) — 3455.

9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3365.

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3326.

…

14 (20). Анетт Контавейт (Эстония) — 3136…

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3065…

28 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 2180…

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 1920…

33 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1881…

42 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1551…

68 (68). Анастасия Потапова (Россия) — 985…

81 (80). Варвара Грачёва (Россия) — 880…

87 (85). Вера Звонарёва (Россия) — 849.

Новость по теме Аслан Карацев дебютировал в топ-20 рейтинга АТР