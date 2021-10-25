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Чемпионка Кубка Кремля Контавейт поднялась на 14-ю строчку рейтинга WTA

Чемпионка Кубка Кремля Контавейт поднялась на 14-ю строчку рейтинга WTA
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В обновлённом рейтинге WTA от 25 октября эстонка Анетт Контавейт благодаря своей победе на турнире «ВТБ Кубок Кремля» поднялась на 14-ю строчку. Лучшей россиянкой в рейтинге продолжает оставаться Анастасия Павлюченкова, являющаяся 16-й ракеткой мира.

Рейтинг WTA. 25 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9076.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6750.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5320.
4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708.
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4425.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4096.
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 4005.
8 (8). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3365.
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3326.

14 (20). Анетт Контавейт (Эстония) — 3136…
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3065…
28 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 2180…
32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 1920…
33 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1881…
42 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1551…
68 (68). Анастасия Потапова (Россия) — 985…
81 (80). Варвара Грачёва (Россия) — 880…
87 (85). Вера Звонарёва (Россия) — 849.

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