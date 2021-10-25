Даниил Медведев назвал причину прогресса в сезоне-2021

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, за счёт чего ему удалось добиться прогресса в сезоне-2021. В этом году Медведев впервые поднялся на второе место в рейтинге ATP и впервые завоевал титул на турнире «Большого шлема», победив в финале Открытого чемпионата США лидера мирового рейтинга Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
По словам Медведева, прогресс обусловлен тем, что он стал уделять теннису большее внимание.
«Работа над собой и психология — это очень важно. Знаю, что я неидеальный человек. В какой-то момент я сказал себе, что хочу попробовать отдавать теннису чуть больше времени и внимания — чуть больше стараться на тренировках, больше концентрироваться и слушать тренера, чуть-чуть больше заниматься физической подготовкой. Я решил посвящать теннису больше времени в своей жизни и посмотреть, к чему это приведёт. Вместе с этими мелочами результаты пошли вверх», — приводит слова Даниила «Матч ТВ».
- 25 октября 2021
-
13:50
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
12:49
-
11:51
-
11:05
-
11:05
-
10:37
-
10:31
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:06
-
00:33
-
00:08
- 24 октября 2021
-
23:19
-
22:31
-
22:17
-
21:46
-
21:24
-
21:08
-
20:36
-
20:20
-
19:14
-
19:05
-
18:58
-
18:55
-
18:24
-
17:36
-
17:15
-
16:50