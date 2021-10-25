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Даниил Медведев назвал причину прогресса в сезоне-2021

Даниил Медведев назвал причину прогресса в сезоне-2021
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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, за счёт чего ему удалось добиться прогресса в сезоне-2021. В этом году Медведев впервые поднялся на второе место в рейтинге ATP и впервые завоевал титул на турнире «Большого шлема», победив в финале Открытого чемпионата США лидера мирового рейтинга Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

По словам Медведева, прогресс обусловлен тем, что он стал уделять теннису большее внимание.

«Работа над собой и психология — это очень важно. Знаю, что я неидеальный человек. В какой-то момент я сказал себе, что хочу попробовать отдавать теннису чуть больше времени и внимания — чуть больше стараться на тренировках, больше концентрироваться и слушать тренера, чуть-чуть больше заниматься физической подготовкой. Я решил посвящать теннису больше времени в своей жизни и посмотреть, к чему это приведёт. Вместе с этими мелочами результаты пошли вверх», — приводит слова Даниила «Матч ТВ».

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