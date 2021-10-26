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Берреттини квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Берреттини квалифицировался на Итоговый турнир ATP
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Седьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини стал шестым участником Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.

Он присоединился к Новаку Джоковичу (Сербия), Даниилу Медведеву (Россия), Стефаносу Циципасу (Греция), Александру Звереву (Германия) и Андрею Рублёву (Россия). Напомним, всего в соревнованиях принимают участие 8 спортсменов.

Для Берреттини это второй Итоговый турнир в карьере. В 2019 году он завершил выступление на стадии группового этапа.

Действующим победителем является Даниил Медведев, который в прошлом году в финальной встрече оказался сильнее австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. В этом году Тим не примет участия в соревнованиях.

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