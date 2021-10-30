Новак Джокович сыграет в парном разряде «Мастерса» в Париже
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) как в одиночном, так и в парном разряде. Об этом сообщает «твиттер» Tennis Majors со ссылкой на директора «Ролан Гаррос», бывшего французского теннисиста Ги Форже.
Отмечается, что Джокович поборется за титул в Париже в паре с соотечественником Филипом Краиновичем. Данное решение принято для подготовки к грядущему финальному раунду Кубка Дэвиса.
Напомним, Кубок Дэвиса состоится с 25 ноября по 5 декабря. Сербская команда попала в группу F, где сыграет с командами Германии и Австрии. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд. Помимо Джоковича и Краиновича, Сербию представят Душан Лайович, Ласло Джере и Миомир Кецманович.
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