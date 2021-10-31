«Одно дело — устраивать шоу, другое — проявлять неуважение». Синнер — о поведении Тиафо

11-я ракетка мира Янник Синнер критически высказался о поведении американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальной встрече турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Тиафо обнимался со зрителями во время матча и один раз сымитировал, будто бросает ракетку в итальянца после его хорошей подачи. Напомним, Фрэнсис обыграл Янника со счётом 3:6, 7:5, 6:2 и пробился в финал соревнований.

«Считаю, что Тиафу сегодня переступил черту. Одно дело – устраивать шоу, другое – проявлять неуважение к сопернику. Мне кажется, сегодня он слишком далеко зашёл.

Всему должны быть пределы. Возникали ситуации, когда я уже был готов играть, но мне приходилось его ждать. Возможно, следовало сказать судье, чтобы он заставил его следовать ограничениям по времени. Но это всё уже в прошлом», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.