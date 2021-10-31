«Одно дело — устраивать шоу, другое — проявлять неуважение». Синнер — о поведении Тиафо

11-я ракетка мира Янник Синнер критически высказался о поведении американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальной встрече турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Тиафо обнимался со зрителями во время матча и один раз сымитировал, будто бросает ракетку в итальянца после его хорошей подачи. Напомним, Фрэнсис обыграл Янника со счётом 3:6, 7:5, 6:2 и пробился в финал соревнований.
«Считаю, что Тиафу сегодня переступил черту. Одно дело – устраивать шоу, другое – проявлять неуважение к сопернику. Мне кажется, сегодня он слишком далеко зашёл.
Всему должны быть пределы. Возникали ситуации, когда я уже был готов играть, но мне приходилось его ждать. Возможно, следовало сказать судье, чтобы он заставил его следовать ограничениям по времени. Но это всё уже в прошлом», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.
- 31 октября 2021
-
10:13
- 30 октября 2021
-
22:45
-
22:41
-
21:18
-
20:02
-
19:35
-
18:47
-
18:27
-
17:35
-
17:01
-
16:55
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:05
-
14:51
-
14:41
-
14:11
-
14:07
-
13:32
-
12:54
-
10:55
-
10:24
-
10:06
-
09:39
-
00:48
-
00:30
-
00:23
-
00:03
- 29 октября 2021
-
23:21
-
22:49
-
22:32
-
21:37
-
21:31