Анетт Контавейт впервые стала 8-й ракеткой мира, Анастасия Павлюченкова — 12-й

В обновлённом рейтинге WTA от 1 ноября чешка Барбора Крейчикова поднялась на третью строчку, представительница Греции Мария Саккари — на шестую, Онс Жабер из Туниса — на седьмую, немка Анжелика Кербер — на девятую, Ига Свёнтек из Польши — на 10-ю.
Эстонка Анетт Контавейт впервые в карьере вошла в топ-10 и расположилась на восьмой позиции. Россиянка Анастасия Павлюченкова установила личный рекорд, впервые став 12-й ракеткой мира.
Рейтинг WTA. 1 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7701.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6150.
3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708.
4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4695.
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4425.
6 (7). Мария Саккари (Греция) — 3985.
7 (8). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
8 (14). Анетт Контавейт (Эстония) — 3416.
9 (12). Анжелика Кербер (Германия) — 3320.
10 (11). Ига Свёнтек (Польша) — 3306.
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12 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3085...
28 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 2180...
31 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 1920.
32 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1881...
40 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1601...
69 (68). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
80 (81). Варвара Грачёва (Россия) — 885...
89 (87). Вера Звонарёва (Россия) — 849.
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