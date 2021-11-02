Президент ITF заявил, что Эмма Радукану может стать британским аналогом сестёр Уильямс

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти высказал мнение, что 18-летняя британка Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года, может стать британским аналогом сестёр Винус и Серены Уильямс. Напомним, в финале US Open Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

«Я, будучи американцем, воочию убедился, как успехи Серены и Винус Уильямс на Открытом чемпионате США повлияли на теннис в стране. Они изменили спорт. Если Радукану сможет оттолкнуться от такого потрясающего начала её пути в теннисе, почему её влияние в Великобритании не может оказаться таким же? Думаю, для британского тенниса очень важны выступления звёздных теннисистов страны на Уимблдоне», — приводит слова Хаггерти Tennis Head.