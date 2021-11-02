Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Президент ITF заявил, что Эмма Радукану может стать британским аналогом сестёр Уильямс

Президент ITF заявил, что Эмма Радукану может стать британским аналогом сестёр Уильямс
Комментарии

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти высказал мнение, что 18-летняя британка Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года, может стать британским аналогом сестёр Винус и Серены Уильямс. Напомним, в финале US Open Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

«Я, будучи американцем, воочию убедился, как успехи Серены и Винус Уильямс на Открытом чемпионате США повлияли на теннис в стране. Они изменили спорт. Если Радукану сможет оттолкнуться от такого потрясающего начала её пути в теннисе, почему её влияние в Великобритании не может оказаться таким же? Думаю, для британского тенниса очень важны выступления звёздных теннисистов страны на Уимблдоне», — приводит слова Хаггерти Tennis Head.

Фиаско после триумфа! Радукану проиграла белоруске, занимающей 100-е место в рейтинге Фиаско после триумфа! Радукану проиграла белоруске, занимающей 100-е место в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021