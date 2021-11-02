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Женская сборная России по теннису досрочно обыграла Канаду на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная России по теннису досрочно обыграла Канаду на Кубке Билли Джин Кинг
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Женская сборная России по теннису одержала досрочную победу в первом матче Кубка Билли Джин Кинг. Соперницами россиянок были представительницы Канады.

В первой игре турнира Дарья Касаткина оказалась сильнее Кэрол Чжао со счётом 6:3, 6:1, а затем Анастасия Павлюченкова обыграла Ребекку Марино со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Таким образом, счёт стал 2:0 в пользу россиянок.

Несмотря на досрочную победу, сегодня также состоится игра в парном разряде. Дуэт Екатерина Александрова / Вероника Кудерметова встретится с Габриэлой Дабровски и Ребеккой Марино.

Напомним, россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, которая вчера уступила Канаде. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо занять первое место. В состав команды вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Матч с Францией состоится завтра, 3 ноября.

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