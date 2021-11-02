«Мотивация запредельная». Павлюченкова прокомментировала победу на Кубке Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу в матче с Ребеккой Марино на Кубке Билли Джин Кинг со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Благодаря этой победе сборная России досрочно одержала победу в противостоянии с национальной командой Канады.

«Довольна тем, как играла. В конце сезона это непросто. Я точно чувствую себя неидеально. Но мотивация, когда ты играешь за страну, запредельная. Рада, что выиграла.

Надеялась на победу, иначе смысла выходить на корт нет. Всегда настраиваюсь на победу, хотя, честно говоря, после второго сета закрались сомнения.



Игра в парном разряде? Честно говоря, сейчас мне бы хотелось отдохнуть. У нас есть девочки, которые могут хорошо сыграть в паре», — сказала Павлюченкова в интервью на корте.