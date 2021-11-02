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Серена Уильямс назвала сцену из фильма про отца, которая тронула её больше всего

Серена Уильямс назвала сцену из фильма про отца, которая тронула её больше всего
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс назвала сцену из фильма «Король Ричард», которая тронула её больше всего.

Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 сентября.

«Есть сцена, где мой отец говорит, точнее, Уилл говорит, что всё, что мы делаем с Винус, делаем не только для себя, но и для каждой маленькой чернокожей девочки. Это поразило меня до глубины души, ведь в тот момент, очевидно, мы не понимали, что так и будет», — приводит слова Серены Entertainment Weekly.

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