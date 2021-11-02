Серена Уильямс назвала сцену из фильма про отца, которая тронула её больше всего
Поделиться
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс назвала сцену из фильма «Король Ричард», которая тронула её больше всего.
Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 сентября.
«Есть сцена, где мой отец говорит, точнее, Уилл говорит, что всё, что мы делаем с Винус, делаем не только для себя, но и для каждой маленькой чернокожей девочки. Это поразило меня до глубины души, ведь в тот момент, очевидно, мы не понимали, что так и будет», — приводит слова Серены Entertainment Weekly.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
20:12
-
19:05
-
18:30
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
16:36
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
14:27
-
14:09
-
13:40
-
11:39
-
11:22
-
10:34
-
09:44
-
09:24
-
06:15
-
05:59
-
05:35
-
00:50
-
00:35
- 1 ноября 2021
-
23:59
-
22:44
-
22:15
-
21:46
-
21:04
-
21:00
-
20:31
-
20:00
-
19:58
-
19:28
-
19:02
Партнерский контент