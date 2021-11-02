Серена и Винус Уильямс появились на обложке журнала вместе с Уиллом Смитом

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс и её сестра, семикратная чемпионка ТБШ, Винус появились на обложке журнала Entertainment Weekly вместе с голливудским актёром Уиллом Смитом.

Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.

Выпуск издания посвящён выходу на экраны спортивной драмы «Король Ричард». Фильм посвящён реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Отца Серены и Винус как раз и сыграл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 сентября. Бюджет проекта составил $ 100 млн.

Отметим, что в 2014 году Ричард Уильямс выпустил собственную автобиографию под названием «Чёрное и белое: как я вижу это». Он рассказал о себе, о воспитании детей, о теннисе и о проблемах расизма.