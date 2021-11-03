Уилл Смит рассказал, на что пошёл ради роли отца сестёр Уильямс

Голливудский актёр Уилл Смит рассказал, как ему давалась роль Ричарда Уильямса – отца Серены и Винус Уильямс, которого он сыграл в спортивной драме «Король Ричард». В российский прокат картина выйдет 18 сентября.
«После того как стал отцом, я чувствовал то же самое – пытался вырастить людей, которые внесут свой вклад в этот мир. Дочка, Уиллоу, показала мне разницу между тем, как относиться к мальчику и к молодой женщине. Так что съёмки в «Короле Ричарде» стали для меня уникальным временем. Те грани, которые открыла для меня эта роль, были для меня просто невозможны лет в 40. Ричард Уильямс был крупным спортивным мужчиной, и я действительно хотел запечатлеть его силу, поэтому набрал в весе до 226 фунтов (почти 103 кг. – Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Смита Entertainment Weekly.
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