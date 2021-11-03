Сборная России вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
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Женская сборная России по теннису пробилась в 1/2 финала командного турнира «Кубок Билли Джин Кинг», который проходит в Праге (Чехия). Для этого россиянкам было достаточно набрать хотя бы одно очко в противостоянии со сборной Франции. Необходимый балл обеспечила Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Ализе Корне со счётом 5:7, 6:4, 6:2.
Таким образом, сборная России стала первой командой, которой удалось выйти в полуфинал командных соревнований. Полностью пары 1/2 финала будут сформированы после того, как определятся все участники этой стадии.
В состав сборной России вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Соревнования завершатся 7 ноября.
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