Сборная России вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная России по теннису пробилась в 1/2 финала командного турнира «Кубок Билли Джин Кинг», который проходит в Праге (Чехия). Для этого россиянкам было достаточно набрать хотя бы одно очко в противостоянии со сборной Франции. Необходимый балл обеспечила Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Ализе Корне со счётом 5:7, 6:4, 6:2.



Таким образом, сборная России стала первой командой, которой удалось выйти в полуфинал командных соревнований. Полностью пары 1/2 финала будут сформированы после того, как определятся все участники этой стадии.



В состав сборной России вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Соревнования завершатся 7 ноября.