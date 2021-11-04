Дарья Касаткина — Анастасии Павлюченковой: роднуля лучшая!
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала эмоциональный пост соотечественницы Анастасии Павлюченковой после выхода национальной команды в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Россиянки на групповом этапе обыграли команды Канады и Франции.
После победы над француженкой Ализе Корне со счётом 5:7, 6:4, 6:2 Анастасия написала в своём «инстаграме»: «Полуфинал! О боже! Что за битва, именно ради этого мы и играем». Павлюченкова также добавила, что сорвала голос.
В комментарии к посту Касаткина обратилась к Павлюченковой: «Роднуля лучшая!»
В полуфинале россиянки сыграют с командой США (Слоан Стивенс, Шелби Роджерс, Даниэль Коллинз, Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевей). Турнир завершится 7 ноября.
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